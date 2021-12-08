Большинство пациентов, переносящих коронавирус с осложнениями, имеют также расстройства психики. К такому выводу пришли ученые-биологи, сообщил на днях американский научный журнал Molecular Psychiatry

Новый штамм коронавируса снизил цены на нефть. Что еще несет «омикрон» России и миру © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

В ходе исследования выяснилось, что для пациентов с расстройствами психики вероятность умереть от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без серьезных психических заболеваний.

При этом более половины (52,6%) умерших от осложнений коронавируса в исследуемой группе людей имели психотические расстройства, отметили ученые.

Ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что коронавирус особенно опасен для людей с хорошим иммунитетом — поскольку именно у них в ответ на заражение развивается цитокиновый шторм, из-за которого можно погибнуть, а люди со слабым иммунитетом могут быть менее уязвимы, но им приходится очень долго лечиться от осложнений вируса.