Ученые Манчестерского университета (Великобритания) проанализировали данные 1925 человек c шизофренией или другими психотическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством.
В ходе исследования выяснилось, что для пациентов с расстройствами психики вероятность умереть от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без серьезных психических заболеваний.
При этом более половины (52,6%) умерших от осложнений коронавируса в исследуемой группе людей имели психотические расстройства, отметили ученые.
Ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что коронавирус особенно опасен для людей с хорошим иммунитетом — поскольку именно у них в ответ на заражение развивается цитокиновый шторм, из-за которого можно погибнуть, а люди со слабым иммунитетом могут быть менее уязвимы, но им приходится очень долго лечиться от осложнений вируса.