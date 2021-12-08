«Несколько десятков человек во главе с нардепом Артемом Дмитруком устроили потасовку у входа в мэрию на Думской площади, пытаясь прорваться на сессию горсовета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к мэрии пришли недовольные застройкой города инвесторы, требующие ремонта своих домов местные жители и одесситы, рядом с домами которых пытаются начать строить высотки.
Они пытались прорваться в горсовет, но их не пускала охрана. После давки у входа в здание Дмитрука впустили в здание, где проходит сессия Одесского горсовета.
Ранее Дмитрук в одном из интервью заявил о своем разочаровании президентской партией «Слуга народа», назвав ее «медиапроектом» и «хайпом». Позднее глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук «виляет от фракции».