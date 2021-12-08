Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Артем Дмитрук и еще несколько десятков человек штурмовали городской совет Одессы. Об этом 8 декабря сообщает местное издание «Думская»

«Несколько десятков человек во главе с нардепом Артемом Дмитруком устроили потасовку у входа в мэрию на Думской площади, пытаясь прорваться на сессию горсовета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к мэрии пришли недовольные застройкой города инвесторы, требующие ремонта своих домов местные жители и одесситы, рядом с домами которых пытаются начать строить высотки.

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Ранее Дмитрук в одном из интервью заявил о своем разочаровании президентской партией «Слуга народа», назвав ее «медиапроектом» и «хайпом». Позднее глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук «виляет от фракции».