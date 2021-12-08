Соответствующее поручение белорусский лидер дал еще в начале августа в рамках «Большого разговора с президентом», когда выяснилось, что запросы на гражданство от уроженцев Украины поступают в большом количестве.
«К концу года все [обратившиеся украинцы] должны получить гражданство. Все, только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать заявление нам. Пусть напишут заявление, главе администрации передадут, обещаю», — сказал тогда Лукашенко.
В его пресс-службе уточнили, что ранее аналогичным указом президент уже дал гражданство 248 украинцам. Кроме того, подразделения по гражданству и миграции МВД страны оформили решения о предоставлении гражданство и еще 485 выходцам с Украины.
С момента «Большого разговора с президентом» гражданами Белоруссии стали 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины.