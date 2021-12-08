Во вторник, 7 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №480, который позволил 448 украинцам получить белорусское гражданство. Об этом в говорится на сайте официальном сайте главы республики

«Спустил собак»: Гордон обвинил Зеленского в преследовании © Facebook, Дмитрий Гордон

«К концу года все [обратившиеся украинцы] должны получить гражданство. Все, только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать заявление нам. Пусть напишут заявление, главе администрации передадут, обещаю», — сказал тогда Лукашенко.

В его пресс-службе уточнили, что ранее аналогичным указом президент уже дал гражданство 248 украинцам. Кроме того, подразделения по гражданству и миграции МВД страны оформили решения о предоставлении гражданство и еще 485 выходцам с Украины.

С момента «Большого разговора с президентом» гражданами Белоруссии стали 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины.