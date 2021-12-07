Планы о том, чтобы обойти конвенцию Монтрё и лишить Россию доминирования в Черном море, реализуются уже давно со всеми европейскими союзниками США по НАТО. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

Эксперт отметил, что тот же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который вроде бы дружит с Россией, не отказался от задумки прорыть еще один канал между Черным и Средиземными морями, чтобы обойти конвенцию Монтре и направлять туда любые корабли, какие он захочет.

Кроме того, США рассуждают, что если они не могут втащить в Черное море готовые корабли, то, следовательно, надо там их построить, уточнил специалист.

«Это я о Николаеве и верфях, которые британцы собираются строить в акватории Азовского моря. Да, там вроде бы неглубоко, но они отвечают, что можно построить «москитный флот». Официально эти верфи проходят как украинские по контракту с сильным британским участием, подписанному менее полугода назад. Но мы понимаем, что строить их будут именно британцы для обслуживания британских кораблей. И весь этот «москитный флот» тоже англо-американского происхождения», — подчеркнул Артамонов.

Таким образом, присутствие НАТО в Черном море наблюдается от Одессы и до российских берегов, и на это нужно реагировать, заключил собеседник издания.

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