США не готовы отказываться от своих интересов на Украине, однако развязывать войну с Россией они тоже не намерены, поэтому не дают команды президенту Украины Владимиру Зеленскому вступать в прямой конфликт с РФ. Об этом в интервью Украина.ру сказал военный эксперт Алексей Леонков

Резников пообещал Европе 5 млн беженцев в случае войны с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрия Кулебы или министра обороны Алексея Резникова в адрес стран Запада были связаны с тем, чтобы получить твердые гарантии, что Россия в случае агрессии Киева останется в стороне.

«Зеленского от конфликта с Россией удерживают только два фактора — отсутствие команды из "вашингтонского обкома" и отсутствие гарантий от Вашингтона, что Россия не ввяжется в конфликт, если Украина пойдет на Донбасс», — подчеркнул Леонков.

В случае попытки Киева устроить в Донбассе блицкриг ВСУ попробуют отсечь ДНР/ЛНР от военной помощи России и приступить к зачистке территории, и тогда все будет зависеть от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта, отметил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В последнее время западные СМИ выступают с заявлениями о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Власти РФ отмечают, что Москва никому не угрожает, но при необходимости защити сових граждан. Киев призывает страны Запада поставлять в страну больше оружия и заявить о своей поддержке.