Леонков указал, что Зеленский прекрасно понимает, что Россия будет защищать Донбасс, и поэтому все пассажи главы МИД Дмитрия Кулебы или министра обороны Алексея Резникова в адрес стран Запада были связаны с тем, чтобы получить твердые гарантии, что Россия в случае агрессии Киева останется в стороне.
«Зеленского от конфликта с Россией удерживают только два фактора — отсутствие команды из "вашингтонского обкома" и отсутствие гарантий от Вашингтона, что Россия не ввяжется в конфликт, если Украина пойдет на Донбасс», — подчеркнул Леонков.
В случае попытки Киева устроить в Донбассе блицкриг ВСУ попробуют отсечь ДНР/ЛНР от военной помощи России и приступить к зачистке территории, и тогда все будет зависеть от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта, отметил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В последнее время западные СМИ выступают с заявлениями о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Власти РФ отмечают, что Москва никому не угрожает, но при необходимости защити сових граждан. Киев призывает страны Запада поставлять в страну больше оружия и заявить о своей поддержке.