Вячеслав Черновол, лидер Народного руха Украины, активно призывал к федерализации наряду с активистами из Донбасса. Об этом историческом парадоксе рассказал в интервью Украина.ру политолог Владимир Корнилов

В современной Украине федерализация — "кремлёвский нарратив", хотя к ней призывали первые сторонники независимости страны, рассказал собеседник издания.

«Черновол призывал к федерализации ещё с 1979-80-го годов, когда они там во Львове… ну, не верили сами в то, что можно всё-таки добиться отделения Украины от Союза. То есть, это для них была попытка добиться большей автономии Галичины — а он (Черновол — Ред.) провозгласил этот лозунг публично на так называемой Галицкой ассамблее…», — сказал эксперт. Украинские бунты местного значения, или Федерализация явочным порядком © AP, Efrem Lukatsky / AP, Efrem Lukatsky / Перейти в фотобанк

В то же время, в Донбассе выдвигались аналогичные предложения обустройства Украины.

«Надо сказать, что мы в Донбассе параллельно с Черноволом — само собой, не сговариваясь, — выдвинули тот же лозунг федерализации. Потому что мы видели уже, к чему идёт, мы понимали, что это способ действительно защитить Донбасс», — рассказал собеседник издания.

Корнилов выразил сожаление тому, что ни к активистам Черновола, ни к жителям Донбасса тогда не прислушались, ведь Украина могла избежать кровавой гражданской войны в случае принятия федеративного устройства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.