«Мы глубоко обеспокоены доказательствами того, что Россия намерена совершить агрессивные действия в отношении Украины. Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции», — сказал Блинкен.
Госекретарь США заявил, что РФ стянула войска к границе с Украиной. По его словам, США неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин «решение о вторжении» на Украину, но он якобы «создает возможность сделать это быстро».
Также Блинкен призвал Украину «проявлять сдержанность» в отношении России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность «намерениями России в отношении Украины».
В МИД РФ отметили, что НАТО, выражая озабоченность по поводу предполагаемых действий России в отношении Украины, должна обратить внимание на собственные провокационные действия вблизи границ России.
На 2 декабря, четверг, на полях саммита ОБСЕ в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.