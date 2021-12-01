Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы намерена дестабилизировать обстановку на Украине и готовится к «вторжению». Об этом он сказал на брифинге по итогам по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге, сообщает РИА Новости 1 декабря

«Мы глубоко обеспокоены доказательствами того, что Россия намерена совершить агрессивные действия в отношении Украины. Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции», — сказал Блинкен.

Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк Владимир Путин «решение о вторжении» на Украину, но он якобы «создает возможность сделать это быстро».

Также Блинкен призвал Украину «проявлять сдержанность» в отношении России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность «намерениями России в отношении Украины».

В МИД РФ отметили, что НАТО, выражая озабоченность по поводу предполагаемых действий России в отношении Украины, должна обратить внимание на собственные провокационные действия вблизи границ России.

На 2 декабря, четверг, на полях саммита ОБСЕ в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.