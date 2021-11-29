Как детектив Донцовой: Украина опозорилась на «Экспо» - фото

Украина принимает участие во всемирной выставке «Экспо», которая проходит в эти дни в Дубае. Журналистка Анна Ковальчук 28 ноября у себя в Facebook раскритиковала украинский павильон, назвав его «ужасным»

В этом году «Экспо» проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Украина представляет свой павильон под слоганом «Украина: объединяя мир». «Узнайте, как технологии будущего и удачные идеи могут помочь создать более сбалансированный мир. В павильоне Украины интеллектуальные решения в жизни, мышлении и чувствах сходятся воедино», — говорится в аннотации на сайте выставки.

По мнению Ковальчук, посетившей украинскую экспозицию, павильон ее родной страны можно сравнить с детективом Дарьи Донцовой, если бы он был бы книгой.

«Это прям очень, очень плохо», — пишет она.

Журналистка отметила, что украинской стороне удалось выбить себе «мегакозырное место» для своего павильона, однако должный эффект достигнут не был, так как по соседству располагается павильон Великобритании, который «создает невыигрышный фон для нашей избушки и формирует готовый мем формата "до" и "после"».

Украинку неприятно удивило, что кураторы выставки снова решили обыграть тему пшеницы, соорудив инсталляцию из колосков внутри двухэтажного строения. Внизу также расположены «большой серебристый мужик, чье назначение смутно», два манекена в спортивных костюмах, а также вездеход «Шерп», который в свое время Украина сконструировала из российского прототипа.

На втором этаже, отметила Ковальчук, расположен портрет Тараса Шевченко, при этом какие-либо пояснений к нему не было.

«Ну и тут начинается свальный грех: жуткие платья в пол с блесточками и перьями, какая-то электроника, инфраструктурный макет, QR-код, с которого ведет на непонятный отель. Готово, вы великолепны», — написала Ковальчук.

Больше всего ее возмутила главная «жемчужина» украинской экспозиции — приложение «Дiя».

«На весь мир мы хвастаемся тем, что умеем цифровать документы. Кого вы хотите этим впечатлить? Посетителей, у которых арендованный павер-банк только что подключился к их банковскому счету и автоматически списывает плату в зависимости от времени пользования? Или на которых полчаса назад на входе навели телефон и за секунду связали их фото со всеми ID, включая визовые данные?», — поделилась журналистка.

Москва или Одесса? Как началась эпическая борьба за всемирную выставку © коллаж Украина.Ру

Среди конкурентов Одессы — Москва, Рим, а также южнокорейский Пусан. Выборы места проведения «Экспо-2030» состоятся осенью 2023 года.