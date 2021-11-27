Трубопровод «Северный поток — 2» жизненно необходим Германии, и даже его противникам из правящей коалиции придётся с этим смириться. Такое мнение высказал в опубликованном интернет-изданием 47news.ru 25 ноября интервью интервью немецкий эксперт Александр Рар

Эксперт рассказал, что новый канцлер Германии Олаф Шольц относится к сторонникам покупки дополнительных объёмов газа из России для немецкой промышленности.

ФРГ отказывается от ядерной энергетики, а быстро перейти на солнечную и ветряную электроэнергию невозможно, объяснил Рар.

«Придётся промежуточно пользоваться газом. Газ в Германии и Европе уже не добывается. Да, конечно, придётся его добывать из России. «Северный поток — 2» действительно поможет обеспечить энергетическую безопасность. Дежурная фраза, но так говорят разумные политики», — сказал эксперт.

Он заметил, что партия «Зелёных» является противником газопровода, в том числе в силу поддержки этой партией киевского правительства. Однако Рар также рассказал, что даже «зелёные» недавно выразили возмущение запланированными США санкциями против немецких компаний, участвующих в проекте «СП — 2». Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision

«Северный поток — 2» уже построен, в коалиционной программе нового правительства Германии про него ничего не сказано.

У этого правительства будут большие финансовые проблемы ввиду запланированного увеличения расходов на социальную систему страны, что вызовет большие споры внутри правительственной коалиции, рассказал Рар, поэтому он не ожидает в ней споров по поводу газопровода.

Александр Рар — немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ. Родился на Тайване в семье русских эмигрантов. Занимается исследованием России и Евразии, регулярно выступает в телевизионных программах в Германии и в России.