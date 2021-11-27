Эксперт отказался делать точные предположения о будущем страны, ссылаясь на «сумасшедшую турбулентность» миропорядка.
«Я вижу, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, есть на всем Евразийском континенте. И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины», — сказал Волга.
Такие события происходили на территории нынешней Украины и в прошлые века, напомнил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.