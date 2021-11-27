Украине в условиях нынешней социально-политической турбулентности надо готовиться к большому взрыву, рассказал украинский оппозиционный политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга в интервью Украина.ру

Эксперт отказался делать точные предположения о будущем страны, ссылаясь на «сумасшедшую турбулентность» миропорядка.

«Я вижу, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, есть на всем Евразийском континенте. И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины», — сказал Волга. Волга рассказал, как вернуть единство между РФ и Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Такие события происходили на территории нынешней Украины и в прошлые века, напомнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.