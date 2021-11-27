Из Варшавы в сторону верхушки Евросоюза постоянно звучат призывы к «солидарности». Однако размещать на границе с Белоруссией специалистов Frontex или независимых наблюдателей Польша не хочет, денег на колючую проволоку не просит. Об этом парадоксе рассказал в интервью Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Значение слова "солидарность" в устах польских политиков преломляется, отметил эксперт. Не за санкции: Сатановский раскрыл, за что Польша получила «ответку» в виде мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Польская «либеральная оппозиция» рассчитывает с помощью Frontex (агентство ЕС по охране внешних границ. — Ред.) лишить Польшу очередного атрибута суверенитета, то есть контроля над своими границами. А правящей партии и его правительству нужен повод для увеличения в Польше (да и на Украине) евроатлантического военного присутствия, то есть в нынешней ситуации — британского», — объяснил Рэнкас.

Цель у обеих сторон внутрипольского конфликта — возможность провоцировать Белоруссию и Россию и более твёрдо удерживать приходящую в упадок Украину в западной сфере влияния, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.