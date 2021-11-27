Значение слова "солидарность" в устах польских политиков преломляется, отметил эксперт.
«Польская «либеральная оппозиция» рассчитывает с помощью Frontex (агентство ЕС по охране внешних границ. — Ред.) лишить Польшу очередного атрибута суверенитета, то есть контроля над своими границами. А правящей партии и его правительству нужен повод для увеличения в Польше (да и на Украине) евроатлантического военного присутствия, то есть в нынешней ситуации — британского», — объяснил Рэнкас.
Цель у обеих сторон внутрипольского конфликта — возможность провоцировать Белоруссию и Россию и более твёрдо удерживать приходящую в упадок Украину в западной сфере влияния, заключил эксперт.
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