Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналисту Савику Шустеру, что тот через свое шоу «Свобода слова» на канале «Украина 24» раскачивает обстановку в стране. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

Сначала Зеленский отметил, что крупнейший бизнесмен страны Ринат Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента, что считает его «фатальной ошибкой».

«Благодаря вам это тоже происходит. Это раскачивание постоянно. Благодаря средствам массовой информации… И это происходит ежедневно… Я в государственные перевороты не верю», — заявил Зеленский.

В редакции шоу Савика Шустера рассказали о давлении со стороны власти © commons.wikimedia.org, Valeamicus / Перейти в фотобанк

Кроме того президент заявил, есть журналисты, которые не так хорошо обеспечены, как Шустер, но которые «являются гражданами Украины, и не являются резидентами других стран», и которые «не глупее его». Шустер ответил, что он считает своей родиной Европу, к которой Украина тоже относится.