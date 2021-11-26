Сначала Зеленский отметил, что крупнейший бизнесмен страны Ринат Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента, что считает его «фатальной ошибкой».
«Благодаря вам это тоже происходит. Это раскачивание постоянно. Благодаря средствам массовой информации… И это происходит ежедневно… Я в государственные перевороты не верю», — заявил Зеленский.
Шустер отметил, что Ахметов не был бы таким богатым, если бы был таким глупым. Зеленский ответил, что у них с Шустером разное отношение к уму, интеллекту и деньгам. По его словам, умные люди не всегда очень богаты, и наоборот.
Кроме того президент заявил, есть журналисты, которые не так хорошо обеспечены, как Шустер, но которые «являются гражданами Украины, и не являются резидентами других стран», и которые «не глупее его». Шустер ответил, что он считает своей родиной Европу, к которой Украина тоже относится.