Великобритания пытается закрепиться на территории Восточной Европы и для этого использует Украину как плацдарм воздействия на Россию. Об этом сказал в интервью Украина.ру военный политолог Андрей Кошкин

Премьер Великобритании предупредил Россию о «трагической ошибке» в отношении Украины © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Планируется совместная постройка восемь ракетных кораблей и фрегата, а также создание на Украине две новых военно-морские баз.

«Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании. Эти базы будут предназначаться для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря. В этом истинный замысел такого тесного сотрудничества между Великобританией и Украиной», — рассказал Кошкин.

Политолог указал, что идет процесс обострения, когда все причерноморские государства, в том числе члены НАТО Румыния, Турция и Болгария и сотрудничающие с Альянсом Грузия и Украина, настроены действовать против России. Россия, естественно, учитывает это в своем военном строительстве, отметил Кошкин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.