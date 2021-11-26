Ранее в Великобритании пообещали предоставить Украине кредит в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
Планируется совместная постройка восемь ракетных кораблей и фрегата, а также создание на Украине две новых военно-морские баз.
«Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании. Эти базы будут предназначаться для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря. В этом истинный замысел такого тесного сотрудничества между Великобританией и Украиной», — рассказал Кошкин.
Политолог указал, что идет процесс обострения, когда все причерноморские государства, в том числе члены НАТО Румыния, Турция и Болгария и сотрудничающие с Альянсом Грузия и Украина, настроены действовать против России. Россия, естественно, учитывает это в своем военном строительстве, отметил Кошкин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.