Украине не стоит делать ставку на устаревшую артиллерию – она не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России, уверен корреспондент Девид Экс. Об этом он написал в своей статье для Forbes, опубликованной 24 ноября

Автор, со ссылкой на официальные документы, отмечает, что сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня.

При этом их состояние оставляет желать лучшего: по словам Экса, большая часть орудий требует ремонта. Также наблюдается дефицит боеприпасов.

Как Запад готовит Украину к войне с Россией, которой не будет © коллаж Украина.Ру

По мнению корреспондента, украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, но надеяться на победу в возможном столкновении с РФ не стоит.

Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва будто бы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».