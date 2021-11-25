Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк объявил, что военное положение в стране вводиться не будет «даже на фоне информации об угрожающей военной активности России». Такое заявление он сделал 25 ноября в беседе с «РБК-Украина»

«А почему не в бане?» Зеленский зовет журналистов в необычное место на пресс-марафон © Facebook, Владимир Зеленский

По словам Подоляка, информация о военном положении — не что иное как фейк, который распространяют российские «средства массовой дезинформации» и украинские «специальные олигархические каналы».

«[Фейк] подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ», — сказал советник главы ОП.

Сообщение о якобы готовящейся атаке Российской Федерации в отношении Украины стало активно обсуждаться в СМИ после того, как несколько крупных западных изданий опубликовали спутниковые снимки стянутой к границе военной техники.

Позже оказалось, что фотографии сделаны на границе России и Белоруссии, однако эта информация попросту «утонула» в общем количестве публикаций о «готовящейся войне».

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что его страна готова к любому развитию событий и парламент за несколько часов соберется, если понадобится введение чрезвычайного или военного положения.

Заявления о подготовке к «непредвиденным обстоятельствам» делали и представители США. Между тем, власти РФ отрицают военное усиление и какие-либо планы в отношении Киева.