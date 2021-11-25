Стоимость газа на европейском рынке на текущей неделе остается рекордно высокой, сообщает РИА Новости 25 ноября со ссылкой на данные международной биржи ICE

Нет дешевого газа — нет «аграрной сверхдержавы». На Украине засевают без удобрений © коллаж Украина.Ру

Колебания цены на декабрьские фьючерсы 25 ноября происходят в коридоре $1030-1080 за тысячу кубов. Днем ранее цена поднималась до $1090.

Что интересно, на споте стоимость газа тоже растет и в среду превысила $1086 за тысячу кубов с поставкой в четверг. Ранее спотовые цены колебались на уровне $700-800 за тысячу кубов.

Во многом это объясняется долгосрочными прогнозами метеорологов, полагающих, что нынешняя зима будет холоднее предыдущих.

«Юная испанка»

Природный феномен, который понижает общемировой градус, называется «Ла Нинья» (исп. La Niña — «малышка, девочка»).

Так метеорологи назвали процесс, в ходе которого ветры на экваторе поднимают из глубин более холодную воду. Традиционно он приводит к тому, что температура в северном полушарии понижается.

Ожидания холодной зимы вынуждают европейцев запасаться газом, однако позволить себе такое могут уже не все.

«С одной стороны, высокие цены позволяют нам зарабатывать, но с другой стороны сейчас цены стали уже сверхвысокими, и это убивает спрос. Многие клиенты просто не могут позволить себе покупать газ по таким ценам», — отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Например, европейские производители удобрений, для которых природный газ является сырьем, а не энергоносителем, останавливают производство из-за многократно возросшей себестоимости конечного продукта.

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Это дает шансы странам, самостоятельно добывающим энергоносители, имеющим при этом собственную промышленность, что в полной мере относится и к России.

Производство удобрений, пластика, алюминия, стали в РФ остается рентабельным в отличие от ЕС, что позволяет предприятиям наращивать экспорт. Не говоря уже о сверхприбылях, которые ждут «Газпром».

Причем если зимние холода в Европе будут долгими, то сверхдорогой газ станет там обыденной реальностью. Ведь даже $500 за тысячу кубов это слишком дорого для европейской экономики.