Европа пытается спастись от энергетического кризиса, но отказывается от самых эффективных мер, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Во вторник, 16 ноября, германский регулятор приостановил сертификацию газопровода «Северный поток-2». Официальные лица ФРГ выступили с заявлениями, что это никак не повлияет на общие сроки ввода проекта в эксплуатацию и энергобезопасность Германии, однако стоимость газа в Европе моментально поползла вверх. Уже были повторены достижения 20 и 14 октября, когда цены превышали $1000 и $1190 соответственно, хотя абсолютный рекорд — $1973 за тысячу кубов — пока еще не был побит.

- Игорь, чиновники объявили, что приостановка сертификации «Северного потока — 2» — чисто технический момент, что сертификацию это не затянет, но цены на декабрьские фьючерсы резко подскочили. Почему так?

— Нынешний рост цен на газ — это, конечно, реакция на новости о «Северном потоке — 2», о том, что приостанавливается его сертификация, пока компания-оператор трубопровода не будет перерегистрирована в немецкую юрисдикцию. Рынок воспринял эту новость как подтверждение того, что процесс сертификации затянется, а значит, газопровод не будет введен в эксплуатацию в этот отопительный сезон и не поможет европейцам преодолеть энергетический кризис. Европа в панике: стоимость газа начинает новый взлет из-за проблем «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Не будет возможности пустить дополнительные объемы российского газа через «Северный поток-2», дефицит на европейском рынке газа как был, так и останется. На это трейдеры и отреагировали скупкой фьючерсов по тем ценам, которые есть сейчас. Это стало массово происходить, спрос на эти бумаги поднялся, вот они и выросли в цене. Фактически это единственная причина, по которой газ подорожал в данный момент.

- Перерегистрация Nord Stream 2 AG, как предполагают, займет от 4 до 6 недель. Все это время стоимость газа будет расти? Будет ли побит рекорд $1937 за тысячу кубов за этот срок?

— Посмотрим, как будут вести себя биржевые игроки, но на одной этой новости мы вряд ли увидим повторение этого рекорда. Если будут какие-то дополнительные новости приходить — о возрастающем дефиците или морозах в Европе — тогда суммарно эти новости могут привести к очередным историческим рекордам стоимости газовых фьючерсов.

- Wall Street Journal сообщил, что высокие цены на газ в Европе подстегнули американских экспортеров посылать большие объемы газа через Атлантику. Почему новость о том, что американцы посылают большие объемы газа в Европу, не привела к снижению цен?

— Это менее яркая новость, наверное, поэтому трейдеры не отреагировали на нее. Но и плюс к тому этот процесс увеличения поставок газа из США в Европу идет постепенно — не так, что там цена подскочила и их танкеры приплыли. Этот процесс идет на протяжении октября-ноября, по мере того, как энергетический кризис в Китае начал идти на убыль, более-менее разгребли эти проблемы китайцы, и у них чуть снизилась стоимость газа и угля.

Ценовой паритет качнулся в сторону Европы, туда стало выгоднее поставлять, поэтому больше танкеров направилось туда. В принципе поставки из Соединенных Штатов в Европу не обнулялись.

С другой стороны, в США все больше производится СПГ, но большая часть этого прироста уходит либо на рынок Азии, либо в Южную Америку. Европейский рынок получает меньше, поэтому трейдеры могли и не отреагировать.

- Европейская компания-производитель электроэнергии Trafigura предупредила, что из-за малых запасов газа в ЕС стоит ожидать веерных отключений электроэнергии. Насколько реален такой сценарий?

— Посмотрим, какая будет зима. Очень многое будет зависеть от температур. И самое страшное, если будут какие-то проблемы с газоснабжением во второй половине зимы, даже скорее в феврале-марте, и в этот же момент ударят морозы. К концу зимы из подземных хранилищ газа достают практически все, что возможно. Остаются очень маленькие объемы, и ежесуточно извлекать оттуда можно все меньше и меньше газа. В случае морозов возникает резкий рост спроса на газ, ежесуточное потребление газа сильно возрастает.

Если подземные хранилища будут опустошены, то в каких-то регионах или в отдельных странах могут возникнуть сложности. Будут вводиться графики энергоснабжения, каких-то потребителей будут ограничивать. Однако я считаю, что в целом отопительный сезон в ЕС в этом году пройдет более-менее нормально.

- Как вы оцениваете, текущая ситуация на европейском рынке газа для России — скорее плюс или минус?

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Многие клиенты просто не могут позволить себе покупать газ по таким ценам, особенно если говорить не о долгосрочных контрактах «Газпрома», а о дополнительных заявках, которые идут по спотовым ценам. Так как текущая цена отгрузки газа на споте $800-900 за тысячу кубов, то многие не могут себе позволить покупать газ по таким ценам и просто перестают его потреблять.

Все больше европейцы потребляют угля, потому что газ очень дорогой. Начинается межтопливная конкуренция, которая развивается в пользу угля. Многие просто закрывают свои предприятия, как производители азотных удобрений, для которых природный газ — это сырье. В сельском хозяйстве многие теплицы отапливаются газом — вот они тоже закрываются. Поэтому в плане объемов потребления сверхвысокие цены скорее негативный фактор.

- Почему все эти проблемы, которые возникают перед Евросоюзом, не стимулируют чиновников ускорить сертификацию и запуск газопровода «Северный поток-2»? Ведь дополнительный и притом более дешевый и экологичный маршрут поставок решил бы проблему с дефицитом газа?

— Высокие цены на газ предполагают, что европейцы должны быть больше заинтересованы в запуске «Северного потока-2», но мы видим, что европейская бюрократия и политизированность, которая в этом вопросе присутствует, нивелирует этот аспект.