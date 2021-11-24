Партия «Слуга народа» приняла решение игнорировать медиа-ресурсы, принадлежащие олигарху Ринату Ахметову, которые тот якобы использует для «шантажа власти и общества». Соответствующее заявление опубликовала 24 ноября у себя в Telegram-канале пресс-секретарь партии Юлия Палийчук

Ранее в СМИ появилась информация, что богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов недоволен действиями руководства страны по снижению влияния олигархов. На принадлежащих ему каналах «Украина» и «Украина 24» все чаще стали выступать политики и общественные деятели, оппозиционные к Владимиру Зеленскому, в том числе уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков. Последней каплей для партии власти стало интервью журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что для него Зеленский умер и шансов на переизбрание у него нет. Олег Царев рассказал о больших планах, которые хочет реализовать Ринат Ахметов © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

В заявлении «слуг народа» телеканалы Ахметова названы как «откровенно пропагандистские» «Олигарх» и «ДТЭК 24».

«Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху (Ахметову — ред.) получать рентный доход от полученных привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии — все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс», — говорится в сообщении.

Партия выразила уверенность, что закон об олигархах позволит лишить «таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков» и избавит редакции СМИ и журналистов от давления.

«Сегодня наша команда приняла общее решение — игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно», — отмечается в тексте заявления.

Ранее Ахметов заявил, что готов пойти в суд, если его признают олигархом и он попадет под действие соответствующего закона. При этом в экспертном сообществе сомневаются, что Зеленский всерьез намерен бороться с олигархами и полагают, что таких бизнесменов как Ахметов новый закон в итоге не коснется.