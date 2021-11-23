Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, пытаясь стать «своим» для избирателей экс-президента Петра Порошенко, последние события показали, что ему это не удалось. Об этом сообщил 22 ноября политолог Вадим Карасев в ходе круглого стола на тему украинского кризиса, состоявшегося в агентстве Интерфакс-Украина

Как Зеленский, став президентом, разрушил воздушные замки на Западной Украине © пресс-служба президента Украины

Доверия у этой части общества он не получил, отметил эксперт. Он добавил, что это ясно показали и события у Офиса президента 21 ноября, когда произошли стычки национал-радикалов с полицией, и от Зеленского потребовали в десятидневный срок уволить главу ОА Андрея Ермака, которого они обвиняют в срыве спецоперации по захвату участников ЧВК Вагнера.

Публикация расследования Bellingcat на эту тему и обнародование части секретных документов вызвали на Украине громкий политический скандал, обвинения звучат и в адрес самого президента.

Карасев отметил, что уже в ближайшие дни станет понятно, превратится ли Зеленский в «хромую утку». По его словам, выступления пока ещё не носят массового характера, но это не должно никого обманывать: протесты, поводом к которым послужил «вагнергейт», могут постепенно нарастать, и власть Зеленского будет ослабевать. Пока протестующие требуют отставки Ермака, потом выдвинут другие требования, как это было в ходе Майданав 2013-14 годах, потом эти протестные волны и требования объединятся, предположил эксперт.