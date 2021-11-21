По словам начальника цеха, в первый день работы было произведено 500 тонн готовой продукции, а до конца ноября планируется произвести еще 10 тыс. тонн.
«Сегодня, 21 ноября, осуществлен запуск цеха в работу. Цех производит толстолистовой прокат, который пользуется определенным спросом на рынке Российской Федерации. В связи с выходом указа президента Российской Федерации (Владимира Путина), с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации цех возобновил работу и свое производство», — рассказал Плис.
В пуске цеха участвовали 256 человек, включая обслуживающий и технологический персонал, а также инженерно-технические работники.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий продукцию из ДНР и ЛНР к участию в госзакупках в России и снимающий ранее действовавшие квоты на экспорт и импорт.
В МИД Украины раскритиковали указ президента России и заявили, что он якобы противоречит минским договоренностям. В МИД РФ подчеркнули, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений.