На Алчевском металлургическом комбинате Луганской народной республики (ЛНР) возобновили производство толстолистовой стали для экспорта, в том числе и в Россию. Об этом 21 ноября сообщил начальник цеха Андрей Плис, передает Луганский информационный центр

Промышленный гигант ДНР возобновляет свою работу © stirol.ostchem

«Сегодня, 21 ноября, осуществлен запуск цеха в работу. Цех производит толстолистовой прокат, который пользуется определенным спросом на рынке Российской Федерации. В связи с выходом указа президента Российской Федерации (Владимира Путина), с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации цех возобновил работу и свое производство», — рассказал Плис.

В пуске цеха участвовали 256 человек, включая обслуживающий и технологический персонал, а также инженерно-технические работники.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий продукцию из ДНР и ЛНР к участию в госзакупках в России и снимающий ранее действовавшие квоты на экспорт и импорт.

В МИД Украины раскритиковали указ президента России и заявили, что он якобы противоречит минским договоренностям. В МИД РФ подчеркнули, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений.