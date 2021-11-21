С точки зрения международного права, если с территории сопредельного государства возникает угроза для другого, а сопредельное государство не может эту угрозу ликвидировать, то другое государство имеет право ввести войска, объяснил Ищенко. Такую "буферную зону" может попробовать ввести на территории Белоруссии Польша, предупредил эксперт.
«Да, за Белоруссией Россия. Но, повторюсь, что Польше необязательно совершать поход на Минск. Они могут заявить, что в связи террористической угрозой они создадут зону безопасности. И не факт, что Россия начнет войну в такой ситуации. Но Белоруссия будет сопротивляться. А поскольку Белоруссия будет сопротивляться, то боевые действия приобретут серьезный характер и России придется в них вмешаться», — сказал Ищенко.
Но точно так же, как и Россия не позволит завоевать Белоруссию, точно так же НАТО не позволит завоевать Польшу или Литву. В лучшем случае, после перестрелок, вопрос будет решен с выходом войск на ту же самую белорусско-польскую границу, и разрешением проблемы беженцев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.