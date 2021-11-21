Если ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии выйдет из-под контроля, возможны сценарии эскалации вплоть до столкновения армий РФ и НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

С точки зрения международного права, если с территории сопредельного государства возникает угроза для другого, а сопредельное государство не может эту угрозу ликвидировать, то другое государство имеет право ввести войска, объяснил Ищенко. Такую "буферную зону" может попробовать ввести на территории Белоруссии Польша, предупредил эксперт. Годовщина Евромайдана и маниакальное стремление украинской власти в ЕС - Ищенко

«Да, за Белоруссией Россия. Но, повторюсь, что Польше необязательно совершать поход на Минск. Они могут заявить, что в связи террористической угрозой они создадут зону безопасности. И не факт, что Россия начнет войну в такой ситуации. Но Белоруссия будет сопротивляться. А поскольку Белоруссия будет сопротивляться, то боевые действия приобретут серьезный характер и России придется в них вмешаться», — сказал Ищенко.

Но точно так же, как и Россия не позволит завоевать Белоруссию, точно так же НАТО не позволит завоевать Польшу или Литву. В лучшем случае, после перестрелок, вопрос будет решен с выходом войск на ту же самую белорусско-польскую границу, и разрешением проблемы беженцев.

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