Cегодняшнее состояние Народной милиции ДНР не такое хорошее, как хотелось бы. Много людей покинули её. Об этом рассказал житель посёлка Старобешево и участник боевых действий Павел В. в интервью изданию Украина.ру

Житель поселка Старобешево Павел В.: Впервые с 2014 года мы испытываем страх за свою жизнь

Если будет серьёзное наступление Украины, то существует серьезное опасение, что их натиск некому будет сдерживать, и без помощи со стороны Донбасс вряд ли справится, считает он.

«Если так и дальше будут продолжать молчать наши военные, то будущего никакого может и не быть. Нельзя сидеть в окопах и терпеть, когда по нам бьют. Нельзя не отвечать. Нужно отвечать жёстко и безапелляционно. За спинами наших военных наши города, наши военные отвечают за нашу безопасность, за наши жизни, именно поэтому они обязаны давать «ответку», чтобы не занимались сёла, чтобы не «съедалась» украинскими силовиками серая зона. Постепенно год за годом и шаг за шагом нас берут в кольцо, поджимают, кошмарят», — подчеркнул Павел В.

При этом собеседник издания добавил, что у него нет никаких обид на Россию за то, что Донбасс не вошел в состав РФ по примеру Крыма, поскольку «мы же сами захотели этого».

Полностью интервью можно прочитать здесь.