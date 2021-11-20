В СМИ появилась информация, что применение Украиной «Байрактаров» и других беспилотников в Донбассе может быть сорвано воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы. О них рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

В России уже созданы такие системы, как «Красуха-4» и «Мурманск-БН», способные «испечь» электронную начинку турецких беспилотников, заявил эксперт.

«"Красуха-4" может принудить к посадке боевого разведывательного беспилотника. Но помимо "Красухи-4" с ним может справиться лазерный комплекс "Пересвет". Украинские военные, которые строят планы по бомбардировке Воронежа с использованием Байрактара, забывают, что в поле, создающемся лазером, которые уже стоят у нас не боевом дежурстве, не летает ни одно электронное средство», — сказал Артамонов. Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Помимо «мягких» средств противодействия беспилотникам, Россия обладает и оружием встречного применения.

«Фирма Zala Aero Group, входящая в концерн «Калашников», производит барражирующий боеприпас, который стоит меньше, чем Байрактар. Да, у него боевая часть весит не 200 кг, а меньше, но этого будет достаточно. У Байрактара скорость 85 км/ч, это тихоход, и сбить его можно, чем угодно. Это могут быть самые простые системы вроде «Тора» и более усовершенствованного "Панцирь-СМ"», — уточнил эксперт.

В серийное производство вскоре поступит российский беспилотник «Орион», называемый «убийцей Байрактаров», дополнил Артамонов.

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