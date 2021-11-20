Во вторник, 16 ноября, германский регулятор приостановил сертификацию газопровода «Северный поток-2», что вызвало рост цен на газовые фьючерсы. Юшков, отвечая на вопрос о том, выгодна ли данная ситуация России, отметил обе её стороны.С одной стороны, высокие цены позволяют нам зарабатывать, но с другой стороны сейчас цены стали уже сверхвысокими, и это убивает спрос.
«Многие клиенты просто не могут позволить себе покупать газ по таким ценам, особенно если говорить не о долгосрочных контрактах «Газпрома», а о дополнительных заявках, которые идут по спотовым ценам. Так как текущая цена отгрузки газа на споте $800-900 за тысячу кубов, то многие не могут себе позволить покупать газ по таким ценам и просто перестают его потреблять..Поэтому в плане объемов потребления сверхвысокие цены скорее негативный фактор», — сказал Юшков.
Бюрократия и высокая политизированность Брюсселя препятствует единственному пути разрешения энергокризиса — скорой сертификации «Северного потока-2», заключил эксперт.
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