С одной стороны, высокие цены на голубое топливо в Европе позволяют России заработать больше, но они также снижают спрос. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Во вторник, 16 ноября, германский регулятор приостановил сертификацию газопровода «Северный поток-2», что вызвало рост цен на газовые фьючерсы. Юшков, отвечая на вопрос о том, выгодна ли данная ситуация России, отметил обе её стороны.С одной стороны, высокие цены позволяют нам зарабатывать, но с другой стороны сейчас цены стали уже сверхвысокими, и это убивает спрос. Игорь Юшков: Сверхвысокие цены на газ в ЕС позволяют заработать, но создают риски для России © РИА Новости, Нина Зотина

«Многие клиенты просто не могут позволить себе покупать газ по таким ценам, особенно если говорить не о долгосрочных контрактах «Газпрома», а о дополнительных заявках, которые идут по спотовым ценам. Так как текущая цена отгрузки газа на споте $800-900 за тысячу кубов, то многие не могут себе позволить покупать газ по таким ценам и просто перестают его потреблять..Поэтому в плане объемов потребления сверхвысокие цены скорее негативный фактор», — сказал Юшков.

Бюрократия и высокая политизированность Брюсселя препятствует единственному пути разрешения энергокризиса — скорой сертификации «Северного потока-2», заключил эксперт.

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