Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин вопрос поддержки реформ и развития борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора 19

«Чрезвычайно важно в этом контексте избрание руководителя САП. Антикоррупционная система нуждается в лидере, который выведет ее на новый уровень», — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Генпрокурор Украины рассказала о пугающих темпах роста наркомании в стране © РИА Новости, Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

Следует отметить, что антикоррупционные органы на Украине создаются под контролем США и на американские деньги.

Так, на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) и в целом на судебную реформу на Украине Штаты официально выделили $86,6 млн.

Вашингтон использует создаваемые им антикоррупционные органы для того, чтобы контролировать власти страны. Аналогичная схема уже была выстроена в ряде стран, подконтрольных США.

Самый яркий пример — Румыния, где антикоррупционные следователи в связке со специализированными судом и прокуратурой отправили за решетку десятки чиновников.

Коррупцию в Румынии побороть не удалось, да и не слишком пытались. Зато теперь каждый румынский чиновник знает: если он попытается сделать что-то ради интересов своей страны, а не США, то моментально попадет в тюрьму.