Шону Пенну показали «агрессию» России в Донбассе

«Шон Пенн снимает документалку про Майдан и войну. Он своими глазами увидел результат российской агрессии и посетил позиции украинских военных. В штабе ООС говорят, что актера удивило количество женщин в составе. Он поразился тому, что они выполняют военные обязанности наравне с мужчинами», — написал канал.
Эта публикация спровоцировала жаркие споры пользователей о роли женщины в украинском обществе.
Сообщение о том, что актер приехал на Украину и тайно снимает там кино, облетело местные СМИ 16 ноября, когда Пенна заметили в Киеве. Артист прогуливался по улице Институтской на месте расстрелов «Небесной сотни», где ударил в так называемый Колокол Достоинства.
Журналистам Пенн рассказал, что уже успел поработать «с натурой» и в частности, записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.
За свое амплуа Шона Пенна называют в Голливуде «плохишом». Он снялся в таких фильмах как «Игры разумов», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Игра без правил», «В диких условиях», «Быть Джоном Малковичем» и многих других и даже появлялся в двух эпизодах сериала «Друзья».