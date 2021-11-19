Шону Пенну показали «агрессию» России в Донбассе

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн приехал на передовую в Донбассе. Артист посетил зону проведения украинской Операции объединенных сил (ООС), чтобы собрать материал для своего фильма. Об этом 19 ноября сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»

«Шон Пенн снимает документалку про Майдан и войну. Он своими глазами увидел результат российской агрессии и посетил позиции украинских военных. В штабе ООС говорят, что актера удивило количество женщин в составе. Он поразился тому, что они выполняют военные обязанности наравне с мужчинами», — написал канал.

Эта публикация спровоцировала жаркие споры пользователей о роли женщины в украинском обществе.

Сообщение о том, что актер приехал на Украину и тайно снимает там кино, облетело местные СМИ 16 ноября, когда Пенна заметили в Киеве. Артист прогуливался по улице Институтской на месте расстрелов «Небесной сотни», где ударил в так называемый Колокол Достоинства.

Журналистам Пенн рассказал, что уже успел поработать «с натурой» и в частности, записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.