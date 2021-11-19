После позорного бегства американцев из Афганистана Вашингтон пытается восстановить своё реноме и проводит незапланированные учения в Чёрном море. Однако армия России держит ситуацию под контролем, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

Ранее сообщалось, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США провели учения с союзниками по НАТО, Украиной и Грузией в акватории Чёрного моря. «Готовы открыть огонь». СМИ рассказали, как Россия поставила на место флот США у берегов Крыма © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Литовкин отметил, что пока суда не нарушают территориальных вод России, нужно реагировать спокойно, однако ВС РФ держат западные корабли «на мушке».

«Поэтому мы внимательно смотрим за тем, что делают американские корабли в Черном море, контролируем их, прицеливаемся по ним. Американцы тоже ведут разведку того, что у России есть в Крыму и на южном побережье Кавказа…Если они перейдут «красные линии», мы их отправим туда, куда положено — кормить рыб в Черном море», — сказал эксперт.

Во время нахождения военных кораблей США в Чёрном море Россия снимает портрет их самолетов и кораблей для того чтобы в нужный момент нейтрализовать их возможности, подчеркнул Литовкин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.