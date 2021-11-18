Украина впервые начала импортировать огурцы из России. Об этом 17 ноября сообщили на портале EastFruit

«Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину», — сообщили собеседники издания.

Последствия евроинтеграции: украинские фермеры уничтожают урожай черешни из-за засилья импорта © Niklas Andreasson / flickr

Руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин отметил, что сейчас цены на украинский огурец подскочили до 38-45 грн/кг.

Эксперты указывают, что в себестоимости тепличных огурцов большую часть занимает стоимость газа.

«Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», — добавил Кузин.

Ранее Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией, поэтому вынуждена платить пошлину за импорт.