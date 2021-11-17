Мэр Львова Андрей Садовой официально обратился в Службу безопасности Украины в связи с прибытием в город сторонников известного антипрививочника Остапа Стахова, сообщила 17 ноября газета «КП в Украине»

По информации издания, мэра возмутило размещённое в интернете видео активиста-антипрививочника Кирилла Стремоусова из Херсона под названием «Мы на войне своих не бросаем», в котором он объявил, что собирается во Львов поддержать Стахова.

Накануне к последнему нагрянула СБУ и сообщила, что он является подозреваемым в совершении ряда преступлений, в том числе в действиях, направленных на насильственный захват власти.

«Я официально обращаюсь к Службе безопасности Украины и Полиции с просьбой не допустить событий, которые противоречат здравому смыслу и Закону Украины», — написал мэр в Facebook.

Тем не менее, Стремоусов 17 ноября прибыл во Львов и с группой сторонников организовал митинг перед зданием суда. Стахов известен тем, что в течение, как минимум, последних 6 месяцев, публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует. Центр Киева атаковали антипрививочники - ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

Стремоусов, ютюб-каналы которого набирали десятки тысяч подписчиков, также выступал против использования масок, против вакцинации и карантина.

Как известно, Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. При этом страна занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации населения.

По данным на 17 ноября, на Украине полностью вакцинировано от коронавируса лишь 20% взрослого населения.