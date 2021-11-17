По информации издания, мэра возмутило размещённое в интернете видео активиста-антипрививочника Кирилла Стремоусова из Херсона под названием «Мы на войне своих не бросаем», в котором он объявил, что собирается во Львов поддержать Стахова.
Накануне к последнему нагрянула СБУ и сообщила, что он является подозреваемым в совершении ряда преступлений, в том числе в действиях, направленных на насильственный захват власти.
«Я официально обращаюсь к Службе безопасности Украины и Полиции с просьбой не допустить событий, которые противоречат здравому смыслу и Закону Украины», — написал мэр в Facebook.
Тем не менее, Стремоусов 17 ноября прибыл во Львов и с группой сторонников организовал митинг перед зданием суда. Стахов известен тем, что в течение, как минимум, последних 6 месяцев, публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.
Стремоусов, ютюб-каналы которого набирали десятки тысяч подписчиков, также выступал против использования масок, против вакцинации и карантина.
Как известно, Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. При этом страна занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации населения.
По данным на 17 ноября, на Украине полностью вакцинировано от коронавируса лишь 20% взрослого населения.