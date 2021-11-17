Шарий доказал, что поход Зеленского в паб - постановка

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал снимки, подтверждающие, что история с просмотром президентом Владимиром Зеленским футбола в баре - постановка Офиса президента (ОП). Доказательство Шарий опубликовал на своем YouTube-канале 17 ноября

С бокалом солодового: Зеленский болел за Украину в баре © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрея Ермака якобы случайно застала в киевском пабе общественница из Киева Лина Дешвар и разместила снимки «с места событий» в соцсетях.

Шарий утверждает, что она и еще несколько украинцев, опубликовавших подобные посты — «ручные блогеры» Офиса президента, которые ранее появлялись рядом с ним на публике. Свои слова Шарий подтвердил фотографиями.

Кстати, селфи с Зеленским из паба Дешвар уже удалила, однако, скриншоты снимка во всемирной паутине все же остались.

Шарий утверждает, что на этой постановке история не закончится, поскольку президент и его команда уже всерьез увлеклись съемкой сериала под кодовым названием «Народный президент».

«Я думаю, пиара вот такого вот, низкопробного, дебильного пиара будет все больше и больше, потому что открыто к людям выходить он уже не может, большое к нему негодование у людей, его откровенно ненавидят. Я думаю, Петю (Петра Порошенко — ред.) так не ненавидели как вот этого. Ненависть настоящая, чистая. Поэтому он будет осуществлять вот такие вот челленджи, будет появляться в пивнухах. Только вдумайтесь: он пошел в паб, чтобы поболеть, ну где ему еще было взять телевизор да пиво», — сказал Шарий.