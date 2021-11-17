Россия подаст жалобу в Верховный суд Нидерландов по поводу передаче Украине скифского золота в феврале 2022 года. Об этом рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина, передает РИА Новости 17 ноября

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что голландский Музей Алларда Пирсона должен передать около двух тысяч артефактов на хранение Украине «до стабилизации ситуации» в Крыму.

«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд, это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», — рассказала Умрихина.

«Золото скифов» как «доказательство тысячелетней истории» Украины © AFP, Bart Maat / ANP

Коллекция золота скифов была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме из четырех крымских музеев в феврале 2014 года. После вхождения Крыма в состав России амстердамский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России и дождаться решения суда.

Позже экспонаты были переданы Украине. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин назвал это решение политически мотивированным.