Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что голландский Музей Алларда Пирсона должен передать около двух тысяч артефактов на хранение Украине «до стабилизации ситуации» в Крыму.
«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд, это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», — рассказала Умрихина.
По ее словам, Апелляционный суд Амстердама пока не передал крымским музейщикам судебное решение.
Коллекция золота скифов была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме из четырех крымских музеев в феврале 2014 года. После вхождения Крыма в состав России амстердамский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России и дождаться решения суда.
Позже экспонаты были переданы Украине. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин назвал это решение политически мотивированным.