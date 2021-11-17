Певица из Киева Наташа Королева опубликовала архивные кадры со съемок программы «Племя», в которой в начале этого года снималась вместе со своим супругом, стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). На видео артистка призналась, что в Африке ее муж баловался алкоголем. Соответствующий пост она разместила в Instagram 16 ноября

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«Вот наша хатка, мы будем за ней скучать. А вот Серега, набухался, и пацанов набухал», — говорит Королева в ролике.

Однако внимание подписчиков больше всего привлекло видео, где певица держит на руках темнокожего ребенка, которому всего несколько месяцев от роду.

«Еще одна дочь?», «Поди опять Наташка яйцеклетку оставила», «Наташа, это тоже твоя?», «Роди такую», «Копия мама», «Главное, что вы ее не съели», «Теперь сделайте передачу из Индии! КоролЁвский Болливуд!!», «а слабо в морозную стужу хворост потаскать на камеру?», — написали пользователи.