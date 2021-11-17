Исполнительница показала пляжи Танзании, где она носила хворост для костра на голове, местных жителей и нетрезвого Тарзана, развалившегося на ветках дерева.
«Вот наша хатка, мы будем за ней скучать. А вот Серега, набухался, и пацанов набухал», — говорит Королева в ролике.
Однако внимание подписчиков больше всего привлекло видео, где певица держит на руках темнокожего ребенка, которому всего несколько месяцев от роду.
«Еще одна дочь?», «Поди опять Наташка яйцеклетку оставила», «Наташа, это тоже твоя?», «Роди такую», «Копия мама», «Главное, что вы ее не съели», «Теперь сделайте передачу из Индии! КоролЁвский Болливуд!!», «а слабо в морозную стужу хворост потаскать на камеру?», — написали пользователи.