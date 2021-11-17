Повышение стоимости проезда в общественном транспорте украинской столицы со следующего года стало вынужденным шагом. Об этом 16 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Прямой»

Украинские таксисты превратили пассажира в Шрека за неоплату проезда © РИА Новости, Александр Уткин / Перейти в фотобанк

«У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу», — заверил Кличко.

По его словам, для жителей столицы проезд будет стоить 12 гривен (33 рубля) при наличии карточки киевлянина. Для владельцев проездных цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек (39 рублей). Для гостей города, которые хотят купить разовую поездку или несколько поездок, проезд будет стоить 20 гривен (55 рублей).

Мэр подчеркнул, что Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда.

«Мы понимаем, что это непопулярное решение. Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт является дотационным. И мы не повышали стоимость проезда, сколько могли», — сказал Кличко.

Цены на проезд вырастут сразу после Нового года.