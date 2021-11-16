Он назвал отмену квот «демаршем», который «осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны».
«Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения», — заверил Арестович.
Он уточнил, что в Киеве дадут оценку действиям Москвы на уровне международных партнеров.
Накануне российский президент Владимир Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам. Произведенные в этой местности товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими. Политик поручил принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на рынки страны изделий из Донбасса. В соответствии с указом, к товарам, которые перемещаются между Россией, ДНР и ЛНР, не будут применяться количественные ограничения экспорта и импорта.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин от имени жителей Донбасса поблагодарил российского лидера. По его словам, своим указом глава российского государства сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик, так как Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в ДНР и ЛНР товаров. Пушилин полагает, что это поможет донецким и луганским предприятиям расширять рынки сбыта, развивать производство и увеличивать количество рабочих мест. Особенно важным он считает признание сертификатов соответствия товаров ДНР и ЛНР и допуск их к участию в российских госзакупках, а также отмену квот на экспорт в Россию из Народных Республик.