Россия нарушила Минские соглашения, отменив квоты на экспорт и импорт товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 15 ноября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает издание «Новости Донбасса»

Путин издал указ о допуске товаров из Донбасса к госзакупкам в России © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения», — заверил Арестович.

Он уточнил, что в Киеве дадут оценку действиям Москвы на уровне международных партнеров.

Накануне российский президент Владимир Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам. Произведенные в этой местности товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими. Политик поручил принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на рынки страны изделий из Донбасса. В соответствии с указом, к товарам, которые перемещаются между Россией, ДНР и ЛНР, не будут применяться количественные ограничения экспорта и импорта.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин от имени жителей Донбасса поблагодарил российского лидера. По его словам, своим указом глава российского государства сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик, так как Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в ДНР и ЛНР товаров. Пушилин полагает, что это поможет донецким и луганским предприятиям расширять рынки сбыта, развивать производство и увеличивать количество рабочих мест. Особенно важным он считает признание сертификатов соответствия товаров ДНР и ЛНР и допуск их к участию в российских госзакупках, а также отмену квот на экспорт в Россию из Народных Республик.