В частности отмечается, что «Укртрансгаз» уже провел 10 из 11 аукционов по продаже металлолома, заявленных в ноябре. С молотка ушли трубы, швеллер, стальные бочки, детали от автотехники и инвентарь.
С января по август 2021 года «Укртрансгаз» провел восемь аукционов по продаже металлолома, на которых реализовал 1,4 тыс. тонн цветного и черного металлолома, выручив за это 10,6 млн грн (29,1 млн руб).
АО «Укртрансгаз» является структурным подразделением НАК «Нафтогаз Украины» и управляет работой украинских подземных хранилищ газа, а также обеспечивает функционирование магистральных газопроводов и объектов на них.
Из-за уменьшения объемов прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) многие ее линии оказались ненужными, в частности, южное направление.
На Украине уже озвучивались планы по «оптимизации» ГТС, суть которых заключалась в выводе из эксплуатации неиспользуемых мощностей.
Причиной снижения объемов прокачки российского газа через ГТС Украины стала неконструктивная позиция украинских властей, спровоцировавшая постройку газопроводов в обход Украины.
В частности, при президенте Викторе Ющенко Украина не подписала контракт на поставки российского газа и начала несанкционированный отбор газа, отправлявшегося в Европу.
При президенте Петре Порошенко Украина отказалась от прямых закупок российского газа, продолжая его покупать через посредников.
В данный момент построены газопроводы «Северный поток», «Турецкий поток» и «Северный поток-2», суммарная мощность которых позволяет полностью заместить украинскую ГТС, во времена СССР поставлявший в Европу порядка 180 млрд кубометров газа.
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объемы прокачки газа через Украину после ввода в эксплуатацию всех обходных газопроводов составит порядка 10 млрд кубометров.
Это означает, что большую часть магистральных трубопроводов Украины придется вывести из эксплуатации. При этом возникнут серьезные сложности с газоснабжением украинских предприятий и домохозяйств, так как газораспределительные сети интегрированы с магистральными транзитными трубопроводами.