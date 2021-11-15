Украинская госкомпания «Укртрансгаз» продала 1,5 тыс. тонн черного металлолома на общую сумму 11,6 млн грн (31,8 млн руб), следует из данных об аукционах, содержащихся украинской государственной системе Prozorro.Продажи

В частности отмечается, что «Укртрансгаз» уже провел 10 из 11 аукционов по продаже металлолома, заявленных в ноябре. С молотка ушли трубы, швеллер, стальные бочки, детали от автотехники и инвентарь.

С января по август 2021 года «Укртрансгаз» провел восемь аукционов по продаже металлолома, на которых реализовал 1,4 тыс. тонн цветного и черного металлолома, выручив за это 10,6 млн грн (29,1 млн руб).

«Болезненный удар»: оператор ГТС Украины рассказал о потерях от нового контракта Венгрии с «Газпромом» © пресс-служба Оператора ГТС

Из-за уменьшения объемов прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) многие ее линии оказались ненужными, в частности, южное направление.

На Украине уже озвучивались планы по «оптимизации» ГТС, суть которых заключалась в выводе из эксплуатации неиспользуемых мощностей.

Причиной снижения объемов прокачки российского газа через ГТС Украины стала неконструктивная позиция украинских властей, спровоцировавшая постройку газопроводов в обход Украины.

В частности, при президенте Викторе Ющенко Украина не подписала контракт на поставки российского газа и начала несанкционированный отбор газа, отправлявшегося в Европу.

Украина готовится поставлять биогаз в ЕС - Оператор ГТС анонсировал подключение первого производителя © Facebook/Олег Ляшко Петре Порошенко Украина отказалась от прямых закупок российского газа, продолжая его покупать через посредников.

В данный момент построены газопроводы «Северный поток», «Турецкий поток» и «Северный поток-2», суммарная мощность которых позволяет полностью заместить украинскую ГТС, во времена СССР поставлявший в Европу порядка 180 млрд кубометров газа.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объемы прокачки газа через Украину после ввода в эксплуатацию всех обходных газопроводов составит порядка 10 млрд кубометров.

Это означает, что большую часть магистральных трубопроводов Украины придется вывести из эксплуатации. При этом возникнут серьезные сложности с газоснабжением украинских предприятий и домохозяйств, так как газораспределительные сети интегрированы с магистральными транзитными трубопроводами.