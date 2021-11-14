Транзит нефтепродуктов через территорию Украины сократился на 44% - до 37,8 тыс. тонн. Данные приведены за период с января по октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает консалтинговая группа «А-95» 14 ноября

Отмечается, что импорт бензина в Молдавию вырос на 48% — до 8,4 тыс. тонн. Это при том, что в марте 2021 года транзит через территорию Украины не осуществлялся. Замминистра энергетики рассказал, откуда Украина возьмет газ в случае дефицита © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Согласно данным группы, за 10 месяцев текущего года транзит дизельного топлива через Украину снизился на 51% — до 28,2 тыс. тонн. Из них 7,8 тыс. тонн — из Белоруссии в Молдавию, 8,7 тыс. тонн — из Литвы в Молдавию и 1,5 тыс. тонн — из России в Польшу.

Ранее сообщалось, что в октябре средняя стоимость импортного газа для Украины достигла $685 долларов за тысячу кубометров.