Государственные тепловые электростанции (ТЭС) на Украине практически перестали работать, электроэнергию вырабатывают только ТЭС, находящиеся в частных руках

О том, что работают только три блока из 23 на ТЭС, входящих в единственную государственную энергокомпанию тепловой генерации «Центрэнерго», сообщила госкомпания «Укрэнерго» 14 ноября.

В ожидании блэкаута: запасы угля на украинских ТЭС за неделю резко сократились © commons.wikimedia.org/Artemka

Как сообщает агентство УНИАН, на частных ТЭС дефицит угля привел к отключению только четырех энергоблоков.

Подавляющее большинство украинских тепловых электростанций принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Отсутствие угля на государственных ТЭС выгодно ему, так как убивает остатки конкуренции на украинском энергорынке и вынуждает пользователей, в том числе государство, покупать электроэнергию у предпринимателя.

Благодаря действиям украинского правительства, которое возглавляет выходец из структур Ахметова Денис Шмыгаль, уже второй год Украина подходит к отопительному сезону с дефицитом угля на украинских государственных ТЭС.

В частности, по решению Кабмина летом 2021 года была установлена настолько низкая граница стоимости электроэнергии, что государственным ТЭС было невыгодно производить электричество.

Из-за этого они не смогли накопить средства для закупок запасов угля для успешного прохождения зимнего периода, в ходе которого традиционно возрастает потребление электроэнергии.

Наиболее дешевый способ балансировать энергосистему — сжигать уголь. Однако цены на него в последнее время существенно выросли, а собственная добыча энергетического угля на Украине практически прекратилась после потери Донбасса и ввода блокады ДНР и ЛНР.

Запасы угля на складах украинских ТЭС продолжают стремительно сокращаться © commons.wikimedia.org/Artemka

Частные энергокомпании тепловой генерации на Украине владеют собственными угольными шахтами, которые стабильно снабжают ТЭС углем.

Государственные ТЭС своих шахт не имеют, более того, правительство Шмыгала прикладывает усилия для закрытия госшахт из-за их якобы нерентабельности несмотря на растущие цены на уголь на мировом рынке.

Как отмечал Шмыгаль, украинские государственные ТЭС правительство намеревается продать в частные руки.

Доведение госпредприятий до банкротства перед продажей для снижения их стоимости весьма выгодно тем, кто их потом приобретает.