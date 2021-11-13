Размещение в Ростовской области зенитно-ракетных комплексов вроде «С-400» и современных комплексов радиоэлектронной борьбы сможет создать бесполетную зону над Донбассом, но это вопрос оценки рисков и целесообразности такого решения. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко. Кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Учитывая, что у ДНР/ЛНР объективно нет адекватных средств противовоздушной обороны, способных эффективно бороться с Байрактарами, украинские военные получат господство в воздухе, и это качественно меняет ситуацию. Они теперь смогут наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе критически важным. В условиях надвигающейся зимы для Донбасса это фактически будет означать смертный приговор», — уточнил Коротченко.

Конечно, было бы лучше все политическим образом регулировать, но зачастую бывают такие моменты, когда политика уже не может изменить ситуацию и придется опираться на военный потенциал, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.