Нужно просчитывать политические и экономические последствия такого решения, а с военно-технической точки зрения это сделать реально, подчеркнул эксперт.
«Учитывая, что у ДНР/ЛНР объективно нет адекватных средств противовоздушной обороны, способных эффективно бороться с Байрактарами, украинские военные получат господство в воздухе, и это качественно меняет ситуацию. Они теперь смогут наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе критически важным. В условиях надвигающейся зимы для Донбасса это фактически будет означать смертный приговор», — уточнил Коротченко.
Конечно, было бы лучше все политическим образом регулировать, но зачастую бывают такие моменты, когда политика уже не может изменить ситуацию и придется опираться на военный потенциал, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.