Внешнеполитические концепции, структура экономики и география Казахстана слишком отличны от Украины, и Казахстан в силу этого не может повторить судьбу Украины, считает эксперт.
«Если Украина сделала для себя «европейский выбор», то Казахстан, даже если он захочет, то не сможет это реализовать, потому что он находится в другом регионе. Более того, Европа ментально до сих пор находится за пределами границ Советского Союза», — сказал Полетаев.
Казахстан будет исходить из объективной реальности и своих интересов, подчеркнул эксперт. Внешнеполитические интересы Казахстана в основном заключены в отношениях с Россией, Китаем и странами Центральной Азии, заключил Полетаев.
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