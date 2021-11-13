Часть экспертов предполагает, что Казахстан под весом этнических противоречий может повторить судьбу Украины. Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев рассказал в интервью Украина.ру, почему это невозможно

Внешнеполитические концепции, структура экономики и география Казахстана слишком отличны от Украины, и Казахстан в силу этого не может повторить судьбу Украины, считает эксперт. Абзалов рассказал, чем закончится затея Украины выстроить обходной маршрут через Узбекистан и Казахстан © Александр Натрускин

«Если Украина сделала для себя «европейский выбор», то Казахстан, даже если он захочет, то не сможет это реализовать, потому что он находится в другом регионе. Более того, Европа ментально до сих пор находится за пределами границ Советского Союза», — сказал Полетаев.

Казахстан будет исходить из объективной реальности и своих интересов, подчеркнул эксперт. Внешнеполитические интересы Казахстана в основном заключены в отношениях с Россией, Китаем и странами Центральной Азии, заключил Полетаев.

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