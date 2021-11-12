Фотографию, в которой видно свастику из бумаги на стене класса, на официальном сайте разместила одна из школ Жашкова.
Отмечается, что фото иллюстрировало новость о проведении мероприятий в рамках Всеукраинской недели противодействия буллингу.
На фото над дверью класса висит склеенная из бумаги свастика. О том, одобряет ли руководство школы нацистскую символику или ее просто не заметили, не сообщается.
В настоящее время фото удалено с сайта школы.
Ранее сообщалось, что напротив Верховной Рады появился плакат, в котором упоминается имя Адольфа Гитлера.