Ринат Ахметов объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык, полагает ряд экспертов. На это есть две причины, рассказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Ринат Ахметов всегда финансировал различные политические силы «для подстраховки», заявил Царёв. Это служит причиной того, что он финансирует экс-спикера рады Дмитрия Разумкова и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. «Да она ж меня кинула». Олег Царев о том, как Коломойский договаривался с Януковичем © РИА Новости, Нина Зотина

«Тут две причины. Первая и основная — это то, что Ринат Ахметов всегда финансировал всех. Будучи в команде Виктора Януковича и ближайшим к Януковичу олигархом, тем не менее он финансировал Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и многих других. На всякий случай», — сказал Царёв.

Второй причиной является потеря олигархами сверхдоходов от торговли углем по схеме «Роттердам плюс».

«Что касается второй причины — это деньги. Схема, которая приносила всем участникам многомиллионные прибыли, сейчас не работает. И Ахметов продавливает возвращение схемы "Роттердам плюс"».

Эта схема позволяла зарабатывать Петру Порошенко и его партнерам, ряду чиновников и бизнесменов крупные деньги. Сейчас эта схема не работает, и Ахметов продавливает возврат этой схемы, заключает Царёв.

Полностью интервью можно прочитать здесь.