В противостоянии с Зеленским на стороне Авакова будут играть Порошенко, Аваков и Разумков, а также чиновники, политики, силовики и Запад, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

— Олег Анатольевич, многие наблюдатели обратили внимание на то, что на телеканале Рината Ахметова «Украина» в последней программе Савика Шустера появился, во-первых, Петр Порошенко, во-вторых, отправленный в отставку Арсен Аваков, который находился и находится в партнерских отношениях с Ахметовым, и благодаря которому тогда, в 2014 году, удержали Мариуполь, где находятся два ахметовских металлургических завода. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык. Действительно ли Ахметов и Зеленский больше не друзья и партнеры? И если да, то почему?



— Тут две причины. Первая и основная — это то, что Ринат Ахметов всегда финансировал всех. Будучи в команде Виктора Януковича и ближайшим к Януковичу олигархом, тем не менее он финансировал Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и многих других. На всякий случай.

Причем финансирует он многих политиков, даже тех, у которых мало перспектив на будущее, но с учетом их вероятных возможностей. И поэтому он и вкладывается в «проект Разумков — Аваков».

Дмитрия Разумкова устраивает схема, при которой он вполне вероятно видит себя следующим президентом, а Арсен Аваков видит себя следующим премьером. Экс-глава МВД справедливо полагает, что в этой связке он будет фигурой номер один.

Что касается второй причины — это деньги. Схема, которая приносила всем участникам многомиллионные прибыли, сейчас не работает. И Ахметов продавливает возвращение схемы «Роттердам плюс».

Я хочу напомнить суть схемы: это когда покупка угля на Украине считалась по цене угля в Роттердаме плюс доставка на Украину. С учетом того, что в основном покупали либо украинский, либо российский, либо донбасский уголь, то, по-хорошему, надо было считать по схеме «Роттердам минус», поскольку доставки-то нет из Роттердама.

Причем двойной минус. Минус доставка в Роттердам и минус потом доставка из Роттердама. Это позволяло зарабатывать только на одной этой доставке, туда-обратно. Позволяло зарабатывать Петру Порошенко и его партнерам и ряду чиновников и бизнесменов сумасшедшие деньги.

Сейчас эта схема не работает, и Ахметов продавливает возврат этой схемы. И, кстати, не исключено, что если ему пойдут навстречу, то он, сохранив финансирование Разумкова и Авакова, по крайней мере, может сократить их присутствие у себя на телевидении.

И третья причина: из-за того, что Ахметов — человек нежадный, он финансирует ряд лоббистов в Соединенных Штатах, у него сохраняются контакты, связи и поддержка, и он всерьез полагал, что эта задача, которая ставится Соединенными Штатами перед властью на Украине — зачистить Украину от олигархов — его не коснётся, и он останется единственным и любимым олигархом, который, в общем-то, все равно останется благодаря всем своим пожертвованиями и готовности работать, выполнять задачи Запада.

Он понимает и видит, что Владимира Зеленского будут сливать, поэтому хочет стать для следующего президента тем, кем был Коломойский для Зеленского, то есть тем олигархом, который сделает президентом своего человека.

Причем он видит, что шансы на то, что этот проект будет успешным, достаточно высокие. В случае, если Зеленский не будет с ним договариваться, он видит достаточно высокие перспективы у объединения тех политиков, которые являются сегодня врагами и оппонентами Зеленского. Таких сейчас очень много, поэтому Ахметов может оказаться Зеленскому не по зубам.

Сейчас очень многие депутаты, чиновники, силовики, зная о том, что Ахметов надолго, а президенты приходят и уходят, команды, которые Зеленский будет давать против Ахметова, будут просто не выполнять, либо выполнять так, чтобы не нанести вреда Ахметову, сливать ему тут же информацию, на всякий случай.

Поэтому несмотря на то, что Зеленский сосредоточил у себя в руках достаточно много власти — вроде бы как у него есть контрольный пакет в Верховной Раде, силовики под контролем, Конституционный суд заблокирован, СНБО принимает незаконные решения, но с его подачи — все равно он может Ахметовым подавиться, учитывая то, что Запад играет против него.

— Что Зеленский может предпринять в ответ? Раскулачить Ахметова? Или оградить его от политики на основании закона об олигархах?

— Да, конечно, пойдет в ход закон об олигархах. Хотя с его помощью нельзя расправиться с партнером Ахметова — Вадимом Новинским, поскольку у того нет контроля над СМИ, что является одним из краеугольных требований закона, чтобы ты подпал под понятие «олигарха», но закон идеально подходит для того, чтобы к таковым отнести Ахметова.

Весьма логично применить к Ахметову закон, назвать его официально олигархом и ввести с помощью СНБО все ограничения в отношении него. Это значит лишить его СМИ, сделать его неконтактным для чиновников, для депутатов, ограничить ему возможности в политике.

— Предположим, Зеленский применил закон об олигархах против Ахметова. А каким будет в таком случае ответ самого Ахметова? Он что, уедет в эмиграцию, или война с Зеленским из холодной стадии перейдет в горячую? Чем все закончится?

— Если бы вы меня спросили, на кого бы я сделал ставку сейчас, на Ахметова или на Зеленского — я бы сделал ставку на Ахметова.

— Почему?

— Я уже говорил — потому что президенты уходят и приходят, а Ахметов остается. Громадное количество людей, которые задействованы, работали с Ахметовым, работали с его структурой, вся власть ими пронизана. Это депутаты, чиновники, силовики.

А теперь добавьте к ним людей, которые работали с Аваковым. Добавьте туда людей, которые работали с Порошенко. Добавьте туда всех тех, кто недоволен сегодняшним Зеленским. Теперь еще на эту чашу добавьте соросят и Запад, которые, очевидно, работают против Зеленского.

Исход этого столкновения неочевиден. Если он неочевиден, то, поверьте мне, украинские чиновники, силовики и политики сразу же начнут говорить друг другу: «Рейтинг Зеленского падает, впереди непростое время. Растут коммунальные тарифы, очевидно, рейтинг будет дальше падать».



Начнутся брожения среди депутатов, они будут понимать, что им надо будет находить новую политическую крышу ради того, чтобы попасть в следующий парламент. Чиновники, которые будут понимать, что Зеленский не станет следующим президентом, для того, чтобы обеспечить себе дальнейшую работу, будут искать новую крышу.

Все это хорошо ложится в приезд руководителя ЦРУ в Москву, в события на фронте. Все это говорит о том, что у Зеленского не такая простая ситуация. Я так думаю, что Запад России сейчас будет предлагать замену несговорчивого Зеленского на более сговорчивого Разумкова.

Думаю, что этот вариант уже предлагается России. Мне кажется, что с просьбой подождать, не включать никакие рычаги давления на Украину, американцы уже обратились.

— Каковы перспективы у тандема Разумков — Аваков?

— Перспективы хорошие. Я хочу напомнить, что я на протяжении долгого периода времени говорил, в том числе для Украина.ру, что Авакова скоро уберут. Мне не верили, но его убрали. И когда его убрали, я сказал, что следующим будет Разумков. И вот теперь убрали Разумкова.

Я считаю, что у экс-спикера очень хорошие шансы. Он устраивает сегодня всех. Он устраивает Запад, он устраивает олигархов, и он устраивает Авакова.

— А чем Зеленский не устраивает Запад, а Разумков устраивает?

— Это как в Южном Вьетнаме при американцах. Вспомните, сколько раз там менялась власть. США все время во время войны с Северным Вьетнамом меняли власть, чтобы раздражение, которое копилось у вьетнамцев, уходило. Так и здесь — чем хуже ситуация, тем быстрее они производят ротацию руководителей Украины. Поэтому больше одного срока сейчас нереально, чтобы президент удерживался у власти. Зеленский зря себя тешит иллюзиями.

Запад устраивает Разумков. Дело в том, что он практически с первых дней нахождения в Верховной Раде курировался американскими экспертами, и все свои шаги, действия и заявления согласовывал. Я думаю, то, что он абсолютно послушен и управляем был со стороны американского посольства — нигде ни на шаг не отошел от инструкции — он их полностью устраивает.

— А какая судьба ждет Вадима Новинского, памятуя, что он известный православный деятель, крупнейший спонсор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? При Порошенко его за это репрессировали: возбуждали уголовные дела, а сейчас нечто подобное возможно?

— Любая война не бывает без потерь. Без неприятностей. Ну да, если будет, то не исключено, что будут уголовные дела, не исключено, что будут какие-то очередные незаконные решения СНБО в отношении него. В принципе, тут важно, кто выиграет.