«Газпром» не против начать прямые поставки газа на Украину, но будет осуществлять их только по долгосрочному контракту. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

У России не всегда находятся объемы для дополнительных поставок газа вне долгосрочных контрактов для любых потребителей, включая Украину, подчеркнул эксперт. Ищенко объяснил, станет ли газ причиной большой войны между Россией и Украиной © Кадр из видео Украина.ру

«"Газпром" четко говорит, что прежде всего мы поставляем газ по долгосрочным контрактам. Тем, кто у нас забронировал объемы по долгосрочным контрактам, поставляем в первую очередь, остальным — по мере возможности, если есть лишние объемы. При всем при этом не нужно забывать, что и в самой России много газа потребляется. И для того, чтобы существенно увеличить объемы поставок в Европу, нужно вкладывать деньги в развитие мощностей по добыче», — сказал Юшков.

«Газпрому» вкладываться в дополнительные мощности добычи целесообразно только в случае, если эти мощности будут востребованы. Таких гарантий не дают ни европейские потребители, ни Украина, сказал эксперт. Таким образом, Украина может надеяться на стабильные поставки российского газа только при заключении долгосрочного прямого контракта, заключил Юшков.

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