Причины нежелания России продавать электроэнергию Украине могут оказаться чисто финансовыми - Киев не хочет платить за энергоресурсы как европейское государство, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Игорь, сегодня стало известно, что Белоруссия продает электроэнергию частным украинским компаниям, но отказалась от продаж государственному «Энергоатому». А вот Россия совсем не продает электричество Украине. Чем обусловлена такая позиция?

— Здесь не факт, что государственный «Энергоатом» готов покупать по каким-то высоким ценам. На самом деле вопрос может быть и в покупателе, может быть его не устраивают какие-то условия торговли.

С другой стороны, российская позиция понятна — нам и самим нужна электроэнергия, вы отправляем ее в европейские страны, в Прибалтику.

Может быть где-то и особого желания торговать с Украиной не возникает, потому что если тебя каждый день обливают грязью и провоцируют конфликт у тебя на границе — мы видим эскалацию в Донбассе, она происходит по инициативе украинской стороны — почему мы должны бежать и торговать с Киевом электроэнергией?

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Но, опять же, я думаю, что если бы Украина предлагала хорошую цену, то вполне им продали бы электроэнергию. Наверное, пока еще не так сильно прижало украинские компании, что они не предлагают сверхвысоких цен.

А энергодефицит на Украине явно есть, и как только начнутся холода, ситуация усугубится. Не хватает угля на электростанциях, с начала отопительного сезона они запасли не три миллиона тонн, как надо, а только 500 тысяч тонн.

С газом тоже есть определенный дефицит. Формально вроде много его — 18 млрд в хранилищах — а четыре из них, оказывается, принадлежит нерезидентам, европейским трейдерам.

Они рассчитывают не на Украине его продавать, а в разгар отопительного сезона в Европе, когда цены еще больше поднимутся, они достанут этот газ и будут продавать в ЕС, зарабатывая сверхприбыли.

И получается, что доступного газа для украинского рынка не так много.

Поэтому посмотрим, если там будет еще жестче дефицит, то, может, Украина найдет денег и будет покупать электроэнергию по тем ценам, по которым Россия и Белоруссия будут готовы ее продать.

- Россия, Украина и Белоруссия со времен СССР объединены в единую энергосистему. Украинская власть уже несколько лет озвучивает планы отключиться от этой системы и присоединиться к европейской. Как вы считаете, выиграет Украина или проиграет от такого шага, если он все же будет сделан? Например, украинский эксперт Валентин Землянский сказал, что европейцы в случае кризиса будут в первую очередь спасать самих себя, а всех остальных — по остаточному принципу.

— Я думаю, что, конечно, он прав. В этом плане Европа показывает прагматичную политику, что никого спасать они не собираются, даже значимые кредиты на спасение кого-либо выделять они не будут.

Это показала та же история с Молдавией, которая все никак не хотела подписывать с «Газпромом» контракт на поставку газа и просила помощи у европейцев.

В ЕС сказали, что несколько десятков миллионов долларов мы можем вам выдать, но этих денег совершенно недостаточно, чтобы какие-то значимые объемы газа закупить.

Украина попала в энергетическую блокаду

То есть, вы можете купить электроэнергию, но в Европе она значительно дороже, чем в России или Белоруссии.

Никаких систем автоматического перетока в случае пиковых объемов потребления, как это есть в выстроенной еще с советских времен энергосистеме: если одна электростанция остановилась, то другая ее даже с территории теперь уже другого государства подстрахует, переток начнется, чтобы потребителям электроэнергию не отключать. Этой системы не будет.

Европа — это дорогой рынок энергии, к которому имеет смысл подсоединяться, если ты страна-экспортер, тогда ты заработаешь. А Украина — импортер, дефицитная страна по энергетике.

Поэтому тут может что случиться: украинский бизнес сможет еще больше зарабатывать, так как сможет экспортировать электроэнергию на дорогие рынки Евросоюза, а украинские потребители вообще останутся без энергии.

Им будут говорить постоянно: ребята, давайте мы вам тарифы поднимем, и тогда мы и вам пришлем электроэнергию, а сейчас — извините, мы в Европу посылаем все, а для вас лишней электроэнергии нет.

То есть, определенный бизнес от присоединения к европейской энергосистеме может выиграть, а вся Украина в целом проиграет.

— Украинские власти привязали цены на газ на своем энергорынке к котировкам европейских бирж. Сегодня в Европе цены на газ немного упали, так как «Газпром» сообщил, что начал закачку газа в европейские хранилища, но они ведь могут и подняться в будущем. Согласится ли «Газпром» продавать газ Украине, если Киев поймет, что без прямых закупок российского газа не обойтись?

— «Газпром» четко говорит, что прежде всего мы поставляем газ по долгосрочным контрактам. Тем, кто у нас забронировал объемы по долгосрочным контрактам, поставляем в первую очередь, остальным — по мере возможности, если есть лишние объемы.

При всем при этом не нужно забывать, что и в самой России много газа потребляется. И для того, чтобы существенно увеличить объемы поставок в Европу, нужно вкладывать деньги в развитие мощностей по добыче.

Европейские цены и веерные отключения. Чем грозит отключение Украины от общей энергосистемы с РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вот Украина в этом плане точно в таком же положении. Если вы подписываете с нами долгосрочный контракт, тогда да, мы вам пришлем газ. Но если вы собираетесь купить одну партию, то вставайте в общую очередь.

И не факт, что для Украины этот газ найдется. А долгосрочные контракты они, по-видимому, подписывать с нами не хотят.

То есть, они хотят закрыть дыру в своем энергобалансе, а потом перейти опять к закупкам российского газа у европейских посредников.

Долгосрочный контракт «Газпром» вполне готов подписать. Краткосрочный — не факт, что найдутся объемы в текущей добыче для кратковременного контракта с Украиной.