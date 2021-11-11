Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос о возможном визита президента республики Александра Лукашенко в Крым, заявил, что лидеры двух стран определятся со сроками. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости

«Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий», — сказал Макей, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Крым.

Больной вопрос. Почему Белоруссия не признает Крым российским Владимир Путин не взял его с собой в Крым, в который белорусский президент предпочитает въезжать только с территории Украины. По его словам, Украина закрыла для Белоруссии небо, поэтому он не может попасть на полуостров и посмотреть, как он изменился.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым «сейчас является российской территорией».