Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков, умерший 8 октября при странных обстоятельствах буквально за месяц до своего 34-го дня рождения, ушел из жизни не случайно. Такое заявление 11 ноября сделал украинский астролог Влад Росс в интервью «Главреду»

Нападавшего на продюсера группы Kazka задержали, ему грозит до 10 лет © пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий

«Управитель катастроф и смерти Меркурий в гороскопе нардепа находится в таком положении, символом которого является мужчина, спящий на пакете с одеждой, а над ним змея и леопард, готовый прыгнуть на него. Это — символ насильственной смерти, фальшивой уверенности в чем-либо, трудновоспитуемости. Также это указывает на опасных друзей, которые могут способствовать смерти, а также на опасность ядов и отравления», — заявил Росс.

Ранее астролог прогнозировал проблемы у украинского лидера Владимира Зеленского, досрочные выборы президента и парламента в 2023 году и тарифный майдан этой осенью, связанный с резким скачком цен на энергоносители.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».