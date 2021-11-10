В список вошли более 50 пород собак, в том числе доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, кавказская и восточноевропейская овчарки, волкодав.
Теперь выгул этих собак без поводков и намордников — вне закона, как и загрязнение окружающей среды средствами жизнедеятельности собак. Если хозяин не уберет за своим питомцем, ему придется заплатить штраф в размере 170 — 340 гривен (примерно 450-900 руб.). Повторное нарушение обойдется уже в 510-1020 гривен (примерно 1300-2700 руб.).
В случае, если животное нанесет вред здоровью человека или его имуществу, владелец собаки заплатит штраф в размере до 5100 гривен (почти 14 тысяч руб.), в отдельных случаях закон предусматривает конфискацию собаки.