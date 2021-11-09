Президент Украины Владимир Зеленский не будет писать так называемый диктант национального единства. Об этом 8 ноября сообщили в Офисе президента, сославшись на занятость главы государства

«У президента утром другие мероприятия», — пояснили в Офисе президента, правда не уточнив, что именно запланировано у Зеленского.

Речь идет о национальном радиодиктанте, его проведение начнется 9 ноября в 10:30 по киевскому времени на сайте «UA: Украинское радио». Автор диктанта этого года — украинский писатель Юрий Андрухович.

Пользователи сети уже успели оценить новость об отказе президента проверить свое знание украинского языка. Многие пошутили, что истинная причина отказа кроется совсем не в занятости, а в объективном незнании языка, который все более агрессивно насаждается как единственно возможный для страны.