Украинский бизнесмен, самый богатый человек страны Ринат Ахметов планирует купить «Идея Банк» и объединить его с ПУМБ. Сделка оценивается в 46-54 млн долларов, сообщил на днях Forbes

Как сообщает издание, банк близок к продаже, хотя соглашение пока не завершено — вероятно, о покупке «Идея Банка» заявят в Нацбанк в ближайшие дни.

Украинцы распродают фальшивые деньги и банковские карточки-пустышки © pravo.ua Ринат Ахметов. Источник в НБУ подтверждает, что сделка находится на финальном этапе.

Стоимость «Идея Банка» эксперты оценивают в 1,2 млрд грн (примерно 46 млн долларов). Согласно другим оценкам его стоимость составит 1,42 млрд грн (около 54 млн долларов).

Группа компаний Ахметова уже владеет одним крупным украинским банком — ПУМБ. В 2011 году банк объединился с «Донгорбанком», в 2015 году — с розничным банком «Ренессанс Капитал».

«Идея Банка занимает 32 место из 71 по активам в банковской системе Украины.