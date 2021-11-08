Как сообщает издание, банк близок к продаже, хотя соглашение пока не завершено — вероятно, о покупке «Идея Банка» заявят в Нацбанк в ближайшие дни.
В ПУМБ подтвердили, что покупателем наравне с другими потенциальными инвесторами станет Ринат Ахметов. Источник в НБУ подтверждает, что сделка находится на финальном этапе.
Стоимость «Идея Банка» эксперты оценивают в 1,2 млрд грн (примерно 46 млн долларов). Согласно другим оценкам его стоимость составит 1,42 млрд грн (около 54 млн долларов).
Группа компаний Ахметова уже владеет одним крупным украинским банком — ПУМБ. В 2011 году банк объединился с «Донгорбанком», в 2015 году — с розничным банком «Ренессанс Капитал».
«Идея Банка занимает 32 место из 71 по активам в банковской системе Украины.