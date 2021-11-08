Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи. Следственный комитет РФ проверяет данные о захвате и пленении украинскими военными в Старомарьевке 37 граждан России.
Речь идет о военных преступлениях, которые совершает украинская армия. Они фиксируются и по каждому отдельно взятому вопросу где есть доказательства возбуждаются уголовные дела и собираются материалы, пояснил эксперт.
«Наши люди любят говорить, что этими протестами ничего не добьешься. Но все эти протесты складируются, и когда война начнется, и они начнут пищать, им скажут: «Видите эту пачечку высотой в метр? Это все фиксация украинских провокаций. Покажите аналогичную про нас. А нету?», — подчеркнул Ищенко.
Все понимают, что рано или поздно полномасштабный конфликт начнется. России хотелось бы, чтобы это произошло как можно позже, потому что чем позже это начнется, тем сильнее станет Россия, тем слабее станет Запад и тем проще этот конфликт будет решить в плане российской выгоды, но войну и так удалось оттянуть на относительно долгий срок, заключил собеседник издания.
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