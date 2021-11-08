Следственный комитет РФ возбуждает уголовные дела по ситуации в Донбассе с 2014 года по самым разным причинам и поводам, потому что с 2014 года там происходят нарушения в том числе и международного законодательства. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Речь идет о военных преступлениях, которые совершает украинская армия. Они фиксируются и по каждому отдельно взятому вопросу где есть доказательства возбуждаются уголовные дела и собираются материалы, пояснил эксперт.

«Наши люди любят говорить, что этими протестами ничего не добьешься. Но все эти протесты складируются, и когда война начнется, и они начнут пищать, им скажут: «Видите эту пачечку высотой в метр? Это все фиксация украинских провокаций. Покажите аналогичную про нас. А нету?», — подчеркнул Ищенко.

Все понимают, что рано или поздно полномасштабный конфликт начнется. России хотелось бы, чтобы это произошло как можно позже, потому что чем позже это начнется, тем сильнее станет Россия, тем слабее станет Запад и тем проще этот конфликт будет решить в плане российской выгоды, но войну и так удалось оттянуть на относительно долгий срок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.